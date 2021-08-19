Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag maçı şifresiz mi? Sivasspor - Kopenhag maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor - Kopenhag bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Kopenhag maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.