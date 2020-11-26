Sivasspor - Karabağ özet izle! UEFA Avrupa Ligi grubu puan durumu! Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaştı. Peki, Sivasspor - Karabağ özet izle! UEFA Avrupa Ligi grubu puan durumu! Sivasspor - Karabağ maçı kaç kaç?

Bu sonuçla Sivasspor, Avrupa'da yoluna devam etmek için büyük bir avantaj yakaladı. Peki, Sivasspor - Karabağ özet izle! UEFA Avrupa Ligi grubu puan durumu! Sivasspor - Karabağmaçı kaç kaç?

SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile karşılaştı. Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve gruptan çıkma yolunda kritik bir 3 puan aldı. Kone attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 40. dakikada (penaltı) ve 79. dakikada Arouna Kone ile 58. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi. Karabağ'ın gollerini ise 8. dakikada Abdellah Zoubir ile 52. dakikada Uros Matic kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUBU PUAN DURUMU!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a konuk oldu. Yiğidolar, mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor, Avrupa'da yoluna devam etmek için büyük bir avantaj yakaladı.

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SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇI ÖZET İZLE!