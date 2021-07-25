Sivasspor Espor TESFED turnuvasında mücadele ededek Zula kadrosunu duyurdu!

Sivasspor Espor Zula kadrosunu duyurdu!

Katıldığı turnuvalarla adından söz ettiren espor organizasyonu Sivasspor Espor TESFED turnuvasında mücadele ededek Zula kadrosunu duyurdu.

Organizasyon, sosyal medya kanalları üzerinden TESFED turnuvasına katılacak kadrosunu "TESFED turnuvasında mücadele edecek Zula kadromuz. Takımımıza başarılar dileriz." açıklamasıyla paylaştı. Takımın taraftarları da oyunculara ve takıma turnuva için başarılar dilemeyi yaptıkları yorumlarla eksik etmedi.

İsterseniz şimdi gelin TESFED turnuvasında mücadele edecek kadroya birlikte göz atalım:

Bora "Night" Korur

Efecan "Sensei" Çelikbaşlı

Veli "Perfect" Doydukgöz

Şükrü "Maniac" Gözüyukarı

Yiğit "Zantena" Yıldız

Hakan "Maybach" Çakır (Koç)

Biz de Playerbros ekibi olarak Sivasspor Espor'a turnuvada başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros