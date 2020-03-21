Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
21.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:40
Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Dualarımız ve desteğimiz sizlerle. Bu günleri hep birlikte aşacağız."
(İHA)
Kaynak: İHA