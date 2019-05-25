Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak.

Sivasspor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 12 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Alınan bilgiye göre hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlaması bekleniyor. Demir Grup Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:
"Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Muhammet Demir"
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA
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