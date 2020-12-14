Sivasspor - Antalyaspor maçı canlı izle! Sivasspor - Antalyaspor maçı golleri, özeti!

Sivasspor-Antalyaspor Maçı 14 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Sivasspor-Antalyaspor Maçı 19:00'de başlayan Sivasspor - Antalyaspor maçı canlı izle! Sivasspor - Antalyaspor maçı golleri, özeti!

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.Ligde oynadığı son 3 maçta 2. beraberliğini alan Antalyaspor, puanını 14 yaptı ve 15. sırada yer aldı. 7 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 11 puanla 16. sırada yer buldu.Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI DETAYLARI!

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Yiğidolar'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

SİVASSPOR - ANTALYASPOE MAÇI CANLI İZLE!