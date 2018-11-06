Sivaslı Öğretmenler Harezmi Modelini Öğreniyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Harezmi Eğitim Modeli Hizmet İçi Eğitim Programı Sivas'ta başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E-Sınav Salonunda başlayan Harezmi Eğitim Modeli Programı kapsamında, Sivaslı öğretmenler, disiplinler arası anlayışla birlikte çalışma ve üretme, aynı sınıfta birden fazla öğretmenin sürece katılması, farklı yöntem ve teknikler kullanma gibi durumları deneyimleme imkanı bulacak.

Programda eğitimler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmeni Neslihan Bektaş ve felsefe öğretmeni Funda Bayraktar tarafından verilecek.

Eğitim modeli hakkında bilgi veren eğitmen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Harezmi Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini, keşfetmelerinin yanında, güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlediği süreci, öğretmenleriyle değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeldir."

Bektaş ise Harezmi Eğitim Modeli'nin, geleceğin eğitiminin nasıl kurgulanacağı ve nasıl doğru uygulanacağı noktasında öğretmen ve öğrencilere ışık tuttuğunu aktardı.

Eğitimlerin ilk bölümüne katılan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Harezmi Eğitim Modeli'nin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Harezmi, dersleri daha keyifli hale getirecek, öğrenciler öğrenme becerilerine göre eğitim alma imkanı bulacak, kazandığı bilgi ve beceriyi hayatın içerisinde kullanabilecek. Bu model sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir eğitim modeli. Burada verilen eğitimlerle birlikte öğretmenlerin daha etkin ve verimli bir ders ortamı oluşturacak, bu sayede hem öğretmenler hem de öğrenciler bilgi ve teknolojiyi etkin, verimli ve geleceği tasarlayabilecek nitelikte kullanabilecek."

Sivas'ta 31 öğretmenin katıldığı hizmet içi eğitimi programı, 9 Kasım'da sona erecek.