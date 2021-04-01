Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı
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Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL - Haberler | Güncel
Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı

Sivas kara yolunda sürücüler, kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Sivas kara yolunda sürücüler, kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Tokat- Sivas yolunun Çamlıbel mevkisinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oldu. Sürücülerin yolda ilerlemekte zorlanması nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki araç yoğunluğu, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin erken müdahalesiyle yolda güvenli ulaşım sağlanırken, sürücülere de dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. 


Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı
Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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