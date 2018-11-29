Sivas Yavru Köpeğin Bağırsağından Vida ve Tel Çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğin bağırsağından vida, tel ve metal parçası çıkarıldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ve Sivas'ta hayvan sağlığı hususunda başarılı çalışmalar yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvuran sanayi esnafı Ebubekir Şahin, yavru köpeğinin iştahsızlık, halsizlik ve kan dışkılama problemleri olduğunu belirtti. Dört aylık köpeğin çekilen röntgen filmi sonucunda ince bağırsağında vida, tel ve bilinmeyen bir metal parçası olduğu tespit edildi. Bağırsağında bulunan yabancı maddelerden dolayı hayati tehlikesi söz konusu olan köpek acilen ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından açıklama yapan SCÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen, Halsizlik, iştahsızlık ve aynı zamanda kan dışkılama şikayetiyle bize geldi. Yavru köpeğe yaptığımız muayene sonucunda köpeğin karın bölgesinde bir defansla karşılaştık ve yabancı bir cisimden şüphelendik. Radyografik muayenelerine baktığımızda ince bağırsak içerisinde vida, tel parçası ve ne olduğunu bilmediğimiz metal bir plaka tespit ettik. İvedi bir şekilde yavru köpeği operasyona aldık. Yaptığımız operasyon içerisinde tabii yabancı cisimleri bulmak biraz zor oldu ama hepsini çıkardık. Yaptığımız operasyon başarıyla geçti. Bundan sonraki tedavisine de normal prosedürde devam edeceğiz. İnşallah 10-15 gün sonra yavru köpeğimiz tamamen sağlığına kavuşmuş olacak dedi.

Yavru köpeğin sahibi Ebubekir Şahin, Köpeğim cuma günü köpeğim rahatsızlandı. Çarşıdaki özel bir veterinerden ilaç aldım ama iyileşmedi. Ben de bunun üzerine hasta yavru köpeğimi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdim. Burada köpeğimin röntgeni çekildi ve ince bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu fark edildi. Sağ olsun hocalarımız hasta köpeğimize hemen müdahale ederek ameliyata aldılar. Şu an durumu iyi, sağlığı yerinde dedi.