Sivas ve Yozgat'ta Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Sivas ve Yozgat'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halayların çekildiği kutlama programında kaşıkla yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışmaları yapıldı. Sağanak altında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.



Protokol üyelerinin de yumurta tokuşturduğu etkinlikler, renkli görüntülere sahne olurken, Selçuklu Okçuluk Kulübü üyelerinin ok atma gösterisi beğeni topladı.

Yozgat

Yozgat'ta Hıdırellez, 2. Yozgat Yemek Festivali ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklere kutlandı.

Halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu kutlamalarda Yozgat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON), yemek yarışması düzenledi.



Yöresel yemeklerin pişirildiği yarışmada Cumhuriyet Meydanı'nda Yozgat'ın plakası olan "66" şeklinde hazırlanan ocakta 66 testi kebabı yapıldı.



Etkinlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan'ın tarifiyle testi kebabı hazırladı.



Vali Yurtnaç'ın pişen testi kebabını kırmasından sonra 66 testide hazırlanan kebap halka ikram edildi.