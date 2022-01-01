Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü bir grupla birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas'ta yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında desteklenmesi amacıyla kış şartlarında yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve Gezengözler gönüllü gurubu da destek verdi. Ayhan'da diğer gönüllülerle birlikte doğaya yem bıraktı.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sivas Valisi Salih Ayhan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

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