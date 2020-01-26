Sivas Valisi Salih Ayhan: "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var"

26.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:50

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin savunma sanayinde önemli payı olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, savunma sanayinin dürbün ve kamera ihtiyaçlarını karşılayan Sivas ASELSAN Hassas Optik'i ziyaret etti.

Ayhan'a ziyaretinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da eşlik etti.

Üretim odalarını gezen Vali Ayhan ve beraberindekiler, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Yıldırım'dan üretim ile ilgili bilgi aldı.



ASELSAN'ın güçlü yapısıyla savunma sanayinde önemli bir yeri olduğunu aktaran Ayhan, "Üretenin, istihdam edenin her zaman yanındayız. Sivas'ta üretilen son teknoloji ürünleri ülkemizin savunma sanayisine kazandıran ASELSAN'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 18 firmanın katılımıyla yeni kurulan Sivas Savunma Sanayi ve İleri Teknolojileri Üreticileri Derneğinin genel kurul toplantısına da katılan Ayhan, Dernek Başkanı Osman Yıldırım'dan bilgi alarak, "Güçlü bir yapıyla Sivas sanayisine önemli hizmetleriniz olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Salih Ayhan, 1. OSB'deki programlarını savunma sanayine mercek üretimi gerçekleştiren TAYFX firmasını ziyaret ederek tamamladı. Mercekleri inceleyen Vali Ayhan, "Sivas'ın savunma sanayinde önemli payı var. Girişimcilerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA