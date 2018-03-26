Sivas Valisi Gül, Vakıfları Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gül, Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sivas'ta yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Gül, şu an özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği Divriği Ulu Cami, Gökmedrese, Behrampaşa Hanı, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi'nin bir kısmı ve Taşhan'ın olduğu bölgede çalışmalar olduğunu belirtti.

Gül, dünya kültür mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın restorasyona değinen Gül, çalışmaların tahmini 3-4 yıl süreceğini aktardı.

Gökmedrese, Behrampaşa Hanı ve Taşhan'ın restorasyon çalışmalarını da anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Gökmedrese yıllardır onarımı süren bir eserimiz, inşallah bu sene bitecek. Ulu Cami ile Gökmedrese arası tamamen açık olacak. Yeşil alan ve altında otopark olacak. Belediyenin Kale Projesi bu iki eseri tamamlamış olacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yaptığı güzel işlerden birisi de Behrampaşa Hanımızın restorasyonudur. Burayı kiralayan hemşerimiz de çok güzel bir yapıya kavuşturdu. İnanıyorum ki hizmete girdikten sonra hem o yapının korunması ve sürdürülmesi anlamında, hem de kültür turizmine kazandırılması anlamında ciddi bir katkı sağlayacak. Bu tarihi yapı butik otel olarak kullanılacak."

Gül, Sivas'ta Taşhan'ın da elden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu haliyle sürdürülebilirliği yok. Bu şehre yapılabilecek en büyük kötülük Taşhan'da çanta satmak. Özel mülkleri de bu sistemin içerisine koyarak tarihi yapının fonksiyonunu düzgün planlamakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Buruciye Medresesi'nin restorasyona ihtiyacı olduğunu, Merkez Ulu Cami'nin minaresinin acil olarak onarıma alınması gerektiğini dile getiren Gül, kültürel yatırımlarda Kadın Açık Cezaevi müzeye dönüştürüleceğini ve kntteki tüm tarihi yapıların ışıklandırılacağını bildirdi.