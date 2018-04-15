Sivas Valisi Gül, Suşehri'ni Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

İnceleme ve temaslarda bulunmak için Suşehri ilçesine gelen Gül, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu tarafından karşılandı.

Programı kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i evinde ziyaret eden Gül, daha sonra ilçede bulunan Çamlıgöze Barajı'nda alabalık üretimi yapan işletmeye geçti. Burada tesis hakkında işletme sahibi Alper Sermet'ten bilgi aldı.

İlçeye bağlı Aksu köyünü de ziyaret eden Gül, köy yolunda devam eden çalışmaları inceledi.