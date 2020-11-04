Sivas Valisi Ayhan, STSO toplantısına konuk oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Ayhan, üreticilerin sıkıntılarının çözümünü noktasında bu tür toplantıları önemsediğini belirtti.

Bu tür toplantıların beyin fırtınası açısından önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası şehrin tamamını temsil ediyor ve şehrin tamamıyla ilgilidir. Böyle bir çalışma için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

STSO Başkanı Mustafa Eken ise toplantıya katılım sağlayan Ayhan'a teşekkür etti.

Ayhan'ın her zaman esnafın, tüccarın ve halkın yanında olduğunu belirten Eken, "Bu anlamda tüm Sivas esnafı, tüccarı ve sanayicileri adına valimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de inşallah toplantımızda hem burada çalışmalarımızla ilgili Sayın Valimize bilgi vereceğiz hem de valimizden öğrenmek istediğimiz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi isteyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aralık ayında yapılması planlanan Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı konusuna da değinen Başkan Eken, şunları kaydetti:

"Tabi en önemlisi de inşallah aralık ayında yapmayı düşündüğümüz Hızlı Tren Çalıştayı ile ilgili valimize sunum yapacağız, hem fikirlerini alarak birlikte onayladıktan sonra inşallah tarihimizi, yol haritamızı belirleyeceğiz. Yönetim Kurulu toplantımıza katıldığı için Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer