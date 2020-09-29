Sivas Valisi Ayhan pandemide görev alan SYDV personeline teşekkür belgesi verdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeline teşekkür belgesi verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeline teşekkür belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ziyaret ettiği kurumun faaliyetleri hakkında Sivas SYDV Müdürü Sudi Yıldız'dan bilgi aldı.

Ayhan, vakfa işlemlerini yaptırmaya gelen vatandaşların taleplerini dinledi.

Pandemi sürecinde Sivas'ta 72 milyon lira sosyal yardım ödemesi (faz) yapıldığını, diğer sosyal yardımlarla da bu rakamın 250 milyon liraya ulaştığını belirten Ayhan, "Bu zor süreçte vatandaşlarımız, kapı kapı ziyaret edilerek talepleri yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sürecinde görev alan SYDV çalışanlarını gayretlerinden dolayı kutlayan Ayhan, teşekkür belgesiyle taltif etti.

Ayhan, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçerek, kurum içerisinde oluşturulan Koruyucu Aile Odası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'dan bilgiler alan Ayhan, evlat edinen koruyucu ailelere fedakarlıklarından dolayı da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer