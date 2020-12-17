Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip
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Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip

17.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:38
Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip

Sivas Valiliği, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Sivas Valiliği, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi camilerin görüntülerine de yer verilen klipte, semazenler valilik binası önündeki süz havuzunun etrafında sema yaptı.

Mevlana'nın dünyaca bilinen "gel" çağrısına vurgu yapılan ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:39:22. #1.15#
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