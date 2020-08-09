SİVAS Unuttuğu çantası fünyeyle patlatıldı, saniyeler sonra kalanları topladı
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SİVAS Unuttuğu çantası fünyeyle patlatıldı, saniyeler sonra kalanları topladı

Unuttuğu çantası fünyeyle patlatıldı, saniyeler sonra kalanları topladıSİVAS'ta inşaatta çalışan Ömer Şahin, içinde kıyafet ve iş malzemeleri bulunan çantasını dalgınlıkla Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne bıraktı.

09.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:08

Unuttuğu çantası fünyeyle patlatıldı, saniyeler sonra kalanları topladı

SİVAS'ta inşaatta çalışan Ömer Şahin, içinde kıyafet ve iş malzemeleri bulunan çantasını dalgınlıkla Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne bıraktı. Tekrar almaya gelen Şahin, polisin fünyeyle patlattığı çantasından geriye kalanları toplayıp götürdü.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinin girişine yakın noktada yola bırakılan spor çantanın fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Patlayıcı olması ihtimaline karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, özel kıyafeti ile yaklaştığı çantaya fünye bağladı. Ardından çevrede bulunan binalardaki vatandaşlara polis aracından anons yaparak herkesin içeri girmesi ve güvenli bir yerde bulunması uyarısında bulundu. Fünye bağlanan çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis ekiplerinin patlama sonrası yaptığı incelemede çantada kıyafetler ve inşaat çalışmalarında kullanılan malzemeler bulundu.

SANİYELER SONRA GELDİ, TOPLAYIP GÖTÜRDÜ

Polisin fünye ile müdahalesinin hemen ardından olay yerine gelen Ömer Şahin, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yakındaki bir inşaatta çalıştığını belirten Şahin, yerde dağılan kıyafetlerini ve malzemelerini topladıktan sonra götürüp otomobiline bıraktı. İnşattan çantasıyla çıktıktan sonra dalgınlık sonucu çantayı bulunduğu yere bıraktığını belirten Şahin, tekrar gelip almaya yetişemediğini söyledi. Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SİVAS Unuttuğu çantası fünyeyle patlatıldı, saniyeler sonra kalanları topladı

Kaynak: DHA

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