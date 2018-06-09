Sivas Tso Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını aktaran Eken, partilerin Sivas için verdikleri sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Eken, Sivas'ta yapılması planlanan çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"İlimizdeki el sanatları ve hediyelik eşyaların tanıtım ve satışı amacıyla projesi hazırlatılan Kültür Park'ı tamamlayacağız. Odamızla ilgili projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Yeni dönemde önümüzü görmemiz için hataları düzeltmemiz lazım. Yarım bırakılan bu projeyi de Sivas'a kazandıracağız. Odamızın Bankalar Caddesinde bulunan hizmet binasını atıl vaziyetten kurtaracağız. Bizler Odamızın projelerini takip ederken, ilimizin ve sanayimizin kalkınmasına büyük katkı sunacak Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi de faaliyet geçiyor. Demirağ OSB'nin dün itibariyle altyapı ihalesi gerçekleştirildi. Proje emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz."

Toplantıda yapılan oylamalarda OSB Müteşebbis Heyetine, Mustafa Eken, İbrahim Emmioğlu, Yüksel Aksoy, Şarkışla OSB Müteşebbis Heyetine Savaş Kangal, Mustafa Yıldız, İsmet Ülker, Murat Şen, İnşaat Komisyonuna Ümit Yerlikaya, Harun Bozcan, İdris Ocak, Emre Torun, Murat Gülhan, Murat Şen, Mustafa Yıldız seçildi.