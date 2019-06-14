SİVAS Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi

SİVAS Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi

Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdiSivas'ta toplam 118 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi
Sivas'ta toplam 118 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Toz alerjisi nedeniyle evde eğitim gören Ülkü Albayrak(11) ise karnesini evinde Vali Salih Ayhan'ın elinden aldı.
2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Sivas Valisi Salih Ayhan, kent merkezindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu ve Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Karne dağıtımına katılan Vali Ayhan'a, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. İlk olarak Halide Edip Adıvar Anaokulu'na giden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada sınıfları gezerek minik öğrencilerin karnelerini verdi. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'na giden Vali Ayhan burada da karne dağıtarak öğrencilere başarılar diledi. Vali Ayhan, tatilde okumaları için öğrencilere kitap hediye etti. Vali Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda yaptığı konuşmada, Okulun ismi çok güzel, böyle bir kişinin, bir kimliğin isminde okumak herkese nasip olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğidonun ismini taşıdığı okulda eğitim görüyorsunuz. Böyle kimlikli okulların isimleri de çok anlamlı olur dedi.
KARNESİNİ EVİNDE ALDI
Vali Ayhan, daha sonra toz alerjisi rahatsızlığı bulunun ve bu nedenle evde eğitim gören Muzaffer Sarısözen Ortokulu 5'inci sınıf öğrencisi, Ülkü Albayrak'ı ziyaret ederek karnesini verdi. Albayrak ailesi, Vali Ayhan'ı Selçuklu Mahallesindeki evlerinin girişinde annesi Özlem Albayrak karşıladı. Vali Ayhan, 5'nci sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi. Albayrak'ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını belirten Ayhan, Mesajına duyarsız kalmadım. Senin mutluluğuna mutluluk kattıysak ne mutlu bize, öğretmenlerimize teşekkür ederim ifadelerini kullandı.
Albayrak ise, Vali Ayhan'a isteğini geri çevirmediği için teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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