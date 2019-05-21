Sivas Ticaret Borsası, Zara'da Üyeleriyle İftarda Buluştu

Sivas Ticaret Borsası yönetim kurulu, Zara ilçesinde düzenledikleri iftar programında üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Kızılırmak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, "Her yıl düzenlediğimiz iftar programları ile üyelerimizi bir araya getiriyor, istişare etme imkanı buluyoruz. Bu yıl ilçelerimizde bu programlarımızı devam ettirmekteyiz. Bugün soframıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Mehmet Sayın ise "Düzenlediğiniz iftar programı ile bizlere göstermiş olduğunuz alakanız dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üyelerin ve tüccarların karşılaştıkları sorunların da konuşulduğu programa, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, Eski Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ile oda üyeleri katıldı.

Kaynak: AA