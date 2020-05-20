Tarlaya gübre götürürken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Sivas'ta traktörüyle köy yakınlarındaki tarlasına gübre götüren 67 yaşındaki Dursun Kartal, traktörün 10 metrelik uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, tarlaya gübre götürürken traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Dursun Kartal (67) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İnkışla köyünde meydana geldi. Dursun Kartal, 58 ER 009 plakalı traktörüyle köy yakınlarındaki tarlasına gübre götürdü. Tarladan uzun süre geri dönmeyen Kartal'ı yakınları merak etti. Merak ederek tarlaya giden oğlu Emirhan Kartal, traktörün tarlanın yakınlarında bulunan yaklaşık 10 metrelik uçuruma düştüğünü fark etti. Babasına kaza yerinde ulaşamayan Kartal, köylülerden yardım istedi. Köylülerin arama çalışması sonrası Dursun Kartal, tarla yakınlarında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dursun Kartal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA