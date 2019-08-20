SİVAS Tarihin yamacındaki köy Akçakale

20.08.2019 14:35

Tarihin yamacındaki köy Akçakale

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Akçakale köyü, birçok uygarlığın izlerini taşımasıyla ve kaya mezarının bulunduğu konumuyla dikkat çekiyor. Yörede, bölgeyle ilgili birçok rivayet bulunuyor.

Kangal ilçesine bağlı 150 haneli Akçakale köyü, tarihi özellikleri ile dikkat çekiyor. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölgede konumlandırılan köyün üst tarafındaki kayalıklarda tarihi tam olarak bilinmeyen, ancak Hitit'lere kadar uzandığı söylenen kral mezarı bulunuyor. Antik yerleşim izleri taşıyan bölgede bulunan ve bir kısmı günümüzde tahrip olan kaya mezarı ilgi çekiyor. Kale Tepe olarak nitelendirilen alanda farklı dönemlere ait izler görülebiliyor. Mezarının bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre ileride ise yine kaya yüzeyine kazınmış halde Grekçe bir kitabe yer alıyor. Köyde sonraki dönemlerde ise Ermenilerin yaşadığı biliniyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı konumundaki bölge tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kangal Kaymakamlığı'nın resmi sitesindeki bilgilerde bölge ile ilgili ilginç rivayetler bulunuyor. Kaya Mezarı'nın geçmişinin Hitit'lere dayandığı iddia edilirken, mezarın Battal Gazi'nin silah arkadaşı Şemmaz Pir adıyla da anıldığı belirtiliyor. Daha önce kaya mezarının içindeki duvarlarda Hz. İsa ve Hz. Meryem'i tasvir eden resimler bulunduğu ama zamanla tahrip olduğu rivayet ediliyor. Çevre halkının ise burayı aynı zamanda Hz.İsa'nın doğduğu yer olarak değerlendirdiğine de dikkat çekiliyor.

Akçakale köyü muhtarı Adıgüzel Karabay, bölgenin kesin tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, Bizim bildiğimiz, burasının kral mezarlığı olduğu. Daha önce burada Ermeniler de yaşamış. Burada herhangi bir inceleme yapılmadı. Zaman zaman turistler geliyor, fotoğraf çekip gidiyorlar. Çok fazla bilinmiyor. Köylüler de zaman zaman ziyaret ediyorlar. Düğünler için dışarıdan gelenler merak edip çıkıyorlar. Köyümüzün ismi de buradan geliyor. Buranın turizme açılmasını, köye daha fazla turist gelmesini çok isteriz dedi.

KIRLANGIÇLARA YUVA OLDU

Günümüzde sütunları yıkılmış halde olan kaya mezarının tavan kısımlarını kırlangıç kuşlarının sahiplenmesi dikkat çekti. Onlarca kırlangıcın kaya mezarının tavanına yuva yaptığı ve buraya yavrularını yetiştirdikleri görüldü.

Kaynak: DHA