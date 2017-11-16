Sivas'tan Suriye'ye Yardım

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda ve giysi malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye gönderildi.



Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak, Cumhuriyet Meydanı jandarma binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de savaşın başladığı ilk yıldan itibaren sürekli yardım gönderdiklerini söyledi.



Tırlardaki eşya ve yiyeceklerin oradaki mazlumların yaralarına merhem olacağını dile getiren Çakmak, "Bugün 77. ve 78. yardım tırlarımız yola çıkıyor. Tırlarımızda helva, zeytin, hurma, bal, 50 koli kıyafet, 30 koli konfeksiyon malzemesi, şampuan, ilaç, bebek bezi, mama, temizlik malzemeleri ve hijyen paketleri var. Ayrıca hanımlar komisyonumuzun yaptığı kampanyayla örülen patik, bere, kazak, eldiven gibi eşyalar da tırımızda yerini aldı." diye konuştu.



Çakmak, yardım tırlarıyla 16 kişinin Suriye'ye giderek yardımları dağıtacağını sözlerine ekledi.



Açıklamanın ardından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası tırlar Suriye'ye yola çıktı.