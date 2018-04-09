Sivas'tan Kısa Kısa

Şarkışla ilçesinde yeni PTT binası yapılması için çalışmalara başlanıldı.

Pınarönü Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıklılık testinden geçemeyen PTT binasının yıkım işlerine başlandı. Yıkımın ardından aynı alana yeni PTT binası yapılacak.

İlçede yeni PTT binası yapılana kadar hizmetlerin Şarkışla Belediyesi binasının giriş katında devam edeceği ifade edildi.

Suşehri'nde altyapı çalışmaları

Suşehri ilçesinde Yeşilyayla ve Boyalıca köylerinin arazi sulama şebekesi kapalı boru sistemine alınıyor.

Yeşilyayla köyü Muhtarı Yıldıray Yılmaz, yaptığı açıklamada, kendi köyleri ve Boyalıca köyünün Gemin Deresi'nden gelen sulama suyunun kapalı boru sistemine alınması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Sulama kanalının geçtiği Bozyamaçlar mevkisinde 700 metre alanın kapalı sisteme alındığını belirten Yılmaz, kalan kısmında alınması için destek beklediklerini ifade etti.

Sulama kanalının toplam uzunluğunun yaklaşık 14 kilometre olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her yıl taş ve toprakların su arklarına düşmesinden dolayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Arkın geçtiği yaklaşık 5 kilometrelik yerin tüm çalışmalarını engebeli olmasından dolayı yıllardır kazma ve kürekle yapıyoruz. 2009 yılı ve 2015 yıllarında bu alanın yaklaşık bir kilometrelik kısmı kapalı sisteme alınmıştı, 700 metrelik kısmını da bu yıl yaptırdık. İnşallah diğer kısmınında kısa sürede yapılmasını arzu ediyoruz çünkü geçimini çiftçilikle sağlayan Boyalıca ve Yeşilyayla köylerindeki tarımın artırılmasında bu kanalın önemi çok büyük olacaktır."