Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yazar Özgür Aras Tüfek söyleşi ve imza günü programına katıldı.

Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen programla yazar Özgür Aras Tüfek'i konuk etti.

Programda öğrencilerle söyleşen Tüfek, yaşamından kesitler anlatarak, özgüvenin önemine işaret etti.

Tüfek, söyleşi sonunda öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Programa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç ve okul müdürleri de katıldı.

Suşehri SGM işveren merkezi hizmeti verecek

Suşehri Sosyal Güvenlik Merkezinin, işveren merkezi olarak hizmet vereceği bildirildi.

AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki SGM'nin bugüne kadar sadece rehberlik merkezi olarak hizmet verdiğini anımsattı.

Ankara'da yaptıkları genel istişareler sonrası, rehberlik merkezinin işveren merkezine dönüştürülmesi için karar çıktığını belirten Uğurlu, kurumda 2 personel görevlendirilmesi yapılacağını ifade etti.

Uğurlu, Suşehri SGM'nin işveren merkezi hizmeti verecek olmasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde bulunan SGM sadece Suşehri'ne değil, komşu ilçelerimiz olan Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine de hizmet vermektedir. Bu nedenle işverenlerin en fazla sıkıntısını çektiği işveren merkezi konumundaki evraklarını alma sıkıntılarını Ankara'ya taşıdık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bu sorun çözüldü. Kısa sürede hizmete açılacak olan işveren merkezimizin ilçemize ve komşu ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık işveren esnaflarımızın Sivas'a gitmesine gerek kalmayacak."