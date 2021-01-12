Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
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Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı

12.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:59
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Kılıçkaya Barajı yatağında oluşan boşluklar, dikkat çekti.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Kılıçkaya Barajı yatağında oluşan boşluklar, dikkat çekti. Bölgede Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Suşehri'ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan, 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989'da faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri, sular altında kaldı. Yazdan itibaren baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar, gün yüzüne çıkmaya başladı. Kuraklığın da etkisiyle barajın daha önce suyla dolan yatak kısmı, büyük ölçüde ortaya çıktı. Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.Bölgede yaşayanlar, her yaz barajda yağışların etkisiyle su seviyesinde değişiklikler olduğunu, bu yıl önceki senelere göre yağışların daha az olması nedeniyle baraj yatağındaki su seviyesinin düştüğünü söyledi.


Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı
Kılıçkaya Barajı'nda sular çekildi, eski yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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