Sivas'taki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu
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Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Sivas'taki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına uçan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

01.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:19
Sivas'taki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına uçan otomobilde ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri ilçesinden Akıncılar ilçesi istikametine gitmekte olan Ramazan Hannarici (24) yönetimindeki 06 FZ 3201 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Küçükgözel köyü yol ayrımında yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hannarici ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (26) ve Kasım Hannarici olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M.A. (49) ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde sıkışan cesetler Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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