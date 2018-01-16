Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu iş adamı ve esnaf, 2'si tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte, özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu Sadık E, Hüseyin B, tutuksuz sanıklar, Yücel T, Hakkı N, Abdullah D, Abdulmuttalip I, Adem Ç, Adem P, Ahmet Y, Cumhur Ç, Erdem Ş, Eyüp K, Faruk K, Fatih E, İbrahim B, İhsan A, İsmail Ç, Mevlüt K, Mustafa D, Orhan A, Osman O, Osman S, Ruhi T, Sebahaddin Ş, Tahir K, Ünal B, Ahmet Naci T, Bilal B, Habil K, Halis T, Hüseyin İ, Hüseyin K, İsmail Hakkı A, Melih Ş, Metin T, Rıdvan Ç, Mehmet Emre Ç, Tolga F. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, ilk olarak tanıkları dinledi. Ardından iddia makamı mütalaasını verdi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti sanıklardan son sözlerini sordu.

Tutuklu sanıklardan Sadık E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir zaman illegal faaliyetlerde bulunmadım. Sivas'a gelmemdeki tek sebep memleketim Tokat'ta özel bir okulun olmamasıdır. ByLock kullanmadım." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Emre Ç. de "Kendimi 18 yaşında kandırılmış genç bir kız gibi hissediyorum. Hain terör örgütünün hiçbir zaman yanında olmadım. Ben her zaman devletimin yanında oldum. Bildiklerimi anlattım. Himmet adı altında para toplayanların hepsi açığa çıktı. ASİAD başkanlığı yaptım." diye konuştu.

Diğer sanıklar ise haklarında yapılan suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar S.E. ile H.B'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 4 Nisan'a erteledi.

Davanın firari sanıkları Z.B, A.E ve S.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.