Sivas'ta "Yöresel Lezzetler" Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ta öğrenciler tarafından "Yöresel Lezzetler" adlı etkinlik düzenlendi.

Vali Aydın Güçlü İlkokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi kapsamında beslenme saatinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri birbirine ikram etti.

Etkinliği düzenleyen öğretmen İlyas Güven, AA muhabirine, gönüllülük esasına dayalı etkinliği 15 günde bir gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katkı sunan öğrenci ve velilere teşekkür eden Güven, "Amacımız öğretmen, veli, okul işbirliğini ve uyumunu artırarak çocuklarımıza ev ortamında bulabilecekleri yiyecekler sunmak. Kültürümüze ait değişik lezzetleri tattırmak, onlarla tanıştırmak ve onları sevdirerek bu değerlerimizin aktarımını sağlamak, sosyal yönden tanışmayı, kaynaşmayı ve en önemlisi paylaşmayı öğretmek." dedi.

Öğrencilerden Belinay Azra Atmaca da okula getirdiği yiyeceklerin hazırlanmasında annesine yardım ettiğini belirterek, etkinliği düzenleyen öğretmenine teşekkür etti.

Kaynak: AA