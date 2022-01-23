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Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

ERZİNCAN (İHA) - Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı

SİVAS - Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Malatya, Sivas- Kayseri, Sivas- Erzincan, Sivas-Giresun, Sivas-Ankara ve Sivas-Tokat karayolları trafiğe kapatıldı.

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. İl genelinde birçok yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, karayollarında da trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Sivas-Ankara karayolu başta olmak üzere Sivas-Malatya, Sivas-Kayseri, Sivas-Erzincan, Sivas-Giresun ve Sivas-Tokat karayollarında araç geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda kalan yolcular, Gürün, Gemerek, Kangal, İmranlı, Yıldızeli ve Ulaş ilçelerindeki misafirhanelere yerleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında oluşturulan kriz merkezi, AFAD İl Müdürlüğü'nde toplandı.

Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı

Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı

Sivas'ta yollar ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Kayseri, Sivas, kar, Güncel, Haber

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