Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS
23.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:04
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.A. (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde İ.T.'nin (46) kullandığı 76 AP 861 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 6'sı yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik