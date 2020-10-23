Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS
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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS

23.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:04

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

N.A. (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde İ.T.'nin (46) kullandığı 76 AP 861 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 6'sı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 6 yaralı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

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