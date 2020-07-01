Sivas'ta, yaşlılar için ATV motorlarıyla moral gezisi
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Sivas'ta, yaşlılar için ATV motorlarıyla moral gezisi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde kalan 65 yaş ve üzerindekiler için ATV motorlarıyla gezi düzenlendi.

Sivas'ta, yaşlılar için ATV motorlarıyla moral gezisi
01.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:43

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde kalan 65 yaş ve üzerindekiler için ATV motorlarıyla gezi düzenlendi. Yaşlılara moral olması amacıyla düzenlenen geziye katılanlar, keyifli vakit geçirdi. 

Doğanşar Kaymakamlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde, 3 aydır evde kalan 65 yaş ve üzerindekilerin moralini artırmak amacıyla ATV motorlarıyla gezi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan gezide yaşlılar, yaylalarda dolaştı. 

Etkinlik hakkında bilgi veren Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, "Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 aydır 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bu süreyi evlerinde geçirdiler.  Bizler valiliğimizin destekleriyle bu süreçte onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Ancak gelinen süreçte normalleşmenin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına riayet ederek onlarla Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında, yaylarında ATV gezintisi yaptık" diye konuştu.

Geziye katılan Turan Kaya (71), "Pandemi dolayısıyla evden çıkamadık. Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonda dışarı çıktık. Yaylalarda sosyal mesafemizi kullanarak gezdik" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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