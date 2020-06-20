Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi
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Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi

Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdiANADOLU'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sİvas'ın Doğanşar ilçesinde ilk kez yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

20.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:00

Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi

ANADOLU'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sİvas'ın Doğanşar ilçesinde ilk kez yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı yapmak, yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilçeye gelmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan coğrafyası ve iklimi ile yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen ilçeye Sivas'tan yamaç paraşütü sporcuları davet edildi. Yamaç paraşütü sporcuları ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırlıtepe mevkisinden keşif uçuşu yaptı. Bu sayede ilçede ilk kez yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Doğanşar İlçe Kaymakamı Onur Aykaç yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "Doğanşar'da yamaç paraşütü etkinliği ile bir aradayız. Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar'da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Halil Balık ise, "Paraşüt uçuşlarımızı yaptık. Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğaseverleri, sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz" diye konuştu.

'FARKLI BİR DOĞASI VAR'

Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman da Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilk kez Doğanşar'a geldiklerini belirterek, "Gerçekten buranın gerek doğası, gerek iklimi çok hoşumuza gitti. Sivas'ın ikliminden biraz farklı Karadeniz iklimini andırmakta. Biz yamaç paraşütü sporcuları olarak uçuş gerçekleştirmek için geldik. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel bir doğası var" diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcusu Sultan Uzun ise Doğanşar'da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek, "Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası ve iklimi var" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü sporcusu Hüseyin Coşkun da 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını aktararak, "Doğanşar Kaymakamlığı ve belediyesinin daveti ile buraya geldim. Burada çok güzel uçuş gerçekleştirdik. Buranın uçuş gerçekleştirebileceğimiz çok güzel doğası var" diye konuştu.

Sivas'ta, yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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