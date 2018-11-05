Sivaslılar, Yeni Valilerini Karşılamak İçin Uzun Kuyruk Oluşturdu

Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan, Valilik binası önünde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Ayhan'ı karşılama törenine gelenler uzun kuyruk oluşturdu.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü iken son kararname ile Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi. Daha önce Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Altınyayla ve Divriği Kaymakamı olarak da kentte görev yapan Ayhan için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

UZUN KUYRUK OLUŞTU

İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Kendini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Vali Ayhan daha sonra makamına geçti. Valilik makamına oturan Ayhan burada göreve başlama yazısını imzaladı.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİMİZ OLACAK"

Daha sonra Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu'nda basın toplanıtısı düzenleyen Vali Salih Ayhan, "Böyle bir kadim, aziz ve sultan şehre vali olmak bir fani için arzu edilen bir makamdır. Ben hep şunu söylüyorum; biz yükselmedik, yüklendik. Yoğun bir sorumluluğumuz olacak. Yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Bundan dolayı böyle bir şehre hizmet etmek hamdolsun, Rabbime şükür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas'a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

İşte Sivas'taki karşılama töreninden kareler;