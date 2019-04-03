Sivas'ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı Sergisi Açıldı

Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu özel eğitim öğrencilerinin, öğretmenler rehberliğinde hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencileri tebrik ederek başarılarını devamını diledi.

Okulun müdürü Enver Yıldız, öğretmenlerin rehberliğinde özel öğrenciler tarafından hazırlanan 10 projenin sergilendiğini ifade etti.

Bilim fuarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme ortamlarından olduğunu dile getiren Yıldız, "Bizler de özel öğrencilerimizin yaşamsal becerilerini geliştirmek, sosyal çevrelerindeki değişim-dönüşümlere karşı farkındalıklarını artırmak ve akranlarına sunulan her türlü imkanlardan yararlanmalarını sağlamak adına böyle bir çalışmaya imza attık. Bu vesileyle proje koordinatörü Leyla İnceel ve destek veren öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız, Vali Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Okulun, eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur anlayışıyla akademik, sosyal, sportif ve mesleki eğitimlere yönelik alt yapılarını tamamladığını dile getiren Yıldız, "Her Alanda Biz de Varız" sloganıyla özel öğrencilere güzel bir gelecek hazırlamak için gayret gösterildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ayhan ve beraberindekiler, sergiyi gezerek 10 projenin materyallerini inceledi, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Serginin açılışına, Savaşçı, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, okul müdürleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA