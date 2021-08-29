Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Z.K. (55) yönetimindeki 58 AF 723 plakalı kum yüklü traktör ile K.A. (67) idaresindeki 76 AAD 606 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.A. (65) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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