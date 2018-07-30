Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Yüksel (64) yönetimindeki 34 ZBN 47 plakalı kamyon, Tatar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çam ağaçlarına çarptı. Kazada; sürücü Yüksel ile, kamyon kasasında bulunan aynı aileden, Köpük (60), Kezziban (80), Firdevs (80), Mediha (63) ve Mustafa Yüksel (68) yaralandı. Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kamyonda bulunanların, köye ait bir yayladan piknik dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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