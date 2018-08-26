Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İrfan Türkyılmaz yönetimindeki 52 AZ 700 plakalı pikap, D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında, Murat Aktaş idaresindeki 34 YK 7545 plakalı otomobile çarptı.
Devrilen otomobilde bulunan Nergiz, Edanur Aktaş, Hilal Bayazıt, Merve ve Sefa Arife Tormiş yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.