Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
07.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:48
Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Aydın idaresindeki 06 FV 3113 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda, Sinan Kale'nin kullandığı 58 HG 593 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Emin Aydın ve Nuriye Kale kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA