Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şimşek yönetimindeki 58 DZ 844 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Oyuklu çiftliği yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Şimşek, araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sevindirik, Fatma Kızıl ve bir yaşındaki Mehmet Emin Kurt yaralandı.

Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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