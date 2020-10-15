Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
15.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:36
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Zeki Tosun (53) yönetimindeki 58 EP 237 plakalı hafif ticari araç, Çakırlı köy yolu Örenler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Tosun ile araçta bulunan Hayrettin ve eşi Güller Ar yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tosun, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara