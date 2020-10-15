Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

15.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:36
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zeki Tosun (53) yönetimindeki 58 EP 237 plakalı hafif ticari araç, Çakırlı köy yolu Örenler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Tosun ile araçta bulunan Hayrettin ve eşi Güller Ar yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tosun, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Yasmin Erbil Caner Cindoruk
Spor Samatta Mert Günok Erol Bulut Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 14:38:24. #1.15#
title