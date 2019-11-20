Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ahmet Kılıç yönetimindeki 34 UK 3734 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki trafik levhalarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Mahmut Bayram ve Yusuf Tercanlı yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.