Trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammed Ali Karaoğlan idaresindeki 27 AAY 33 plakalı otomobil, Şarkışla - Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında Levent Atalay (31) yönetimindeki 38 BM 285 plakalı arazi tipi araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki Selma Karaoğlan, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş