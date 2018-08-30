Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Yılmaz yönetimindeki 06 VOC 62 plakalı otomobil, Eğri Köprü Mahallesi Şehit Çimen Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada yaralanan aracın sürücüsü Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.