Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in (28) kullandığı 07 HM 111 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Kartalca köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Rabiha Kalkan Evren (57) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabiha Kalkan Evren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya