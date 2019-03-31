Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde AK Parti...
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akıncılar - Hasan Şen - AK PartiAltınyayla - Sinan Akbulut - AK PartiMerkez - Hilmi Bilgin - AK PartiSuşehri - Fazlı Yüksel - AK PartiYıldızeli - Mehmet Sabit Karakaş - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti
Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti
Merkez - Hilmi Bilgin - AK Parti
Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti
Yıldızeli - Mehmet Sabit Karakaş - AK Parti
Kaynak: AA