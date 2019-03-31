Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde AK Parti...

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akıncılar - Hasan Şen - AK PartiAltınyayla - Sinan Akbulut - AK PartiMerkez - Hilmi Bilgin - AK PartiSuşehri - Fazlı Yüksel - AK PartiYıldızeli - Mehmet Sabit Karakaş - AK Parti.

Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti

Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti

Merkez - Hilmi Bilgin - AK Parti

Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti

Yıldızeli - Mehmet Sabit Karakaş - AK Parti

Kaynak: AA
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