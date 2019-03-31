Sivas'ta Toplam 17 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 5'inde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akıncılar - Hasan Şen - AK Parti

Altınyayla - Sinan Akbulut - AK Parti

Merkez - Hilmi Bilgin - AK Parti

Suşehri - Fazlı Yüksel - AK Parti

Yıldızeli - Mehmet Sabit Karakaş - AK Parti

Kaynak: AA