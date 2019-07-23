Sivas'ta 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il protokolünün ve çiftçilerin katılımı ile 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta çiftçilerin hasatlarını heyecanla yapmaya başladığını söyledi.

Dualarının ve desteklerinin çiftçilerle olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Güzel ve bereketli bir hasat dönemi diliyoruz. Öncelikle çiftçimizin yüzünün gülmesi bizim için çok önemli. Yeni dönemde kurumlarımız üretim ve istihdam odaklı bir çalışmayı benimsedi. İlimizde 800 bin hektar potansiyel bir alan var. Nitelikli bir tarım yapılması için de devletimizin çeşitli destekleri bulunuyor. Çiftçilerimizin daha güçlü, iyi bir üretim yapabilmesi ve bütün arazilerin ekilebilir olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte olduğumuz takdirde güzel işler yapacağız." dedi.

Tarım şirketi kurduklarını da hatırlatan Vali Ayhan, "SİVTAŞ'ı hayata geçirdik. Bu bir model olacak. Bunun güzel bir şekilde altını besliyoruz. İyi bir yapı oluşturuyoruz. SİVTAŞ kısa zamanda Sivas'ın lokomotifi ve güvenilir bir limanı olacak. El birliği ve güç birliğiyle bunu başaracağız. İyi bir samimiyetimiz ve iyi bir heyecanımız var. Çiftçilerimizin yüzünü güldürecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. Tarım alanında 'Üreten Sivas, Gelişen Sivas Projesi' kapsamında birçok çalışmamız var." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de hasat mevsiminin bütün üreticiler için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından buğday hasadı yapıldı.

Kaynak: AA