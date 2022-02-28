Sivas'ta "Sivil Savunma Günü"nde tatbikat düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta "Sivil Savunma Günü"nde tatbikat düzenlendi

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "28 Şubat Sivil Savunma Günü" dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "28 Şubat Sivil Savunma Günü" dolayısıyla yangın tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta, yangına müdahale, duman zehirlenmeleri, mahsur kalanların kurtarılması ve meydana gelen olası yaralanmalarda sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler canlandırıldı.

Okul müdürü Bünyamin Sarıtaş, tatbikatın afetlere hazırlık kapsamında yapıldığını belirterek, "Aynı zamanda 1-7 Mart da Deprem Haftası. Ülkemiz de doğal afetlere açık bir coğrafi yapıya sahip. Bu nedenle, çocuklarımızı ve personelimizi velilerimizi hazırlıklı hale getirebilmek için bu tatbikatı yaptık. Bugünkü tatbikatta da gördük, öğrencilerimiz velilerimiz buna gayet duyarlılar." diye konuştu.

Tatbikatın başarılı geçtiğini anlatan AFAD personelinden Ahmet ilhan ise "Yangın ve tahliye tatbikat gerçekleştirdik. 300 öğrencimiz yaklaşık 65-70 saniye gibi bir zaman diliminde okulumuzdan tahliye edildi. Bu gerçekten de yangınlarda başarılı bir süre." dedi.

Tatbikata sağlıkçılar da destek verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Sivil Savunma Günü, Tatbikat, Şarkışla, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title