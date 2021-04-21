Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı

Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zara ilçesinden İmranlı istikametine giden M.E. (47) idaresindeki 58 ACA 124 plakalı minibüs, Kılıç köyü Han mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

M.E. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan F.K. (25) bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesiyle bölgeye jandarma, 112 ve İmranlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan F.K, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı

Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı
Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Nikos Dendias Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen minibüste sıkışan yolcuyu arama kurtarma ekipleri çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:58:12. #1.16#

title